Il 3-4-3 della Fiorentina ha lasciato buone sensazioni. Vice Dodo? C'è Folorunsho

L'edizione odierna de La Nazione riserva un ampio focus tattico alle scelte di Palladino per la sua Fiorentina. Il tecnico viola sta cercando di trovare una quadra tattica alla squadra e il 3-4-3 disegnato nell'ultimo scampolo di partita a Napoli ha lasciato buone sensazioni. Il 3-5-2 resterà il sistema di gioco da cui attingere a piene mani ma il modulo con tre attaccanti potrebbe essere riproposto.

Non solo: secondo il quotidiano toccherà a Folorunsho il compito di prendere il posto di Dodo (apparso a corto di fiato) come quarto di centrocampo, ideale per sostenere la mediana e permettere al reparto di non rimanere a ’due’ per la presenza di Gosens. Questa mossa potrebbe anche liberare un po' Fagioli che altrimenti avrebbe troppi compiti difensivi.