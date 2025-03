Ikoné torna al gol. L'agente: "Non sarà l'ultimo. Perché non restare a Como?"

Jonathan Ikoné ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Como dopo l'arrivo a gennaio dalla Fiorentina in prestito oneroso per un milione con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Intervistato da Tuttomercatoweb, l'agente del calciatore Andy Bara ha commentato così: "Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata a gennaio. Lui è un talento top con skills importanti. Quello di domenica è stato l'ultimo gol e penso che non sarà l'ultimo, segnerà un sacco di gol. Fabregas lo conosce bene, fin dai tempi in cui giocava in Francia".

Come mai il Como a gennaio? "Per Fabregas, è lui la ragione principale. Come detto il tecnico spagnolo lo segue fin da quando giocava in Francia ed è stato lui a chiamarlo più volte per convincerlo ad accettare. Un'insistenza che a Jonathan è piaciuta e che l'ha convinto ad accettare".

C'è la possibilità che resti a Como oltre questa stagione?

"Io penso che ora sia troppo presto per parlare di ciò. Loro hanno un'opzione per acquistarlo e se ogni cosa andrà bene tra le parti, perché no? La Serie A è un grande campionato, a Como sta bene e si trova in un club che vediamo migliorare ogni giorno".