TMW, Milenkovic: chiusura a un passo per 12 mln+3 di bonus

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

E' ormai ad un passo dalla chiusura la trattativa tra Fiorentina e Nottingham Forest per l'approdo in Inghilterra di Nikola Milenkovic. Secondo quanto raccolto dal direttore di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini, l'accordo è stato raggiunto per una cifra intorno ai 12 milioni più 3 di bonus. Per il serbo pronto un contratto quinquennale fino al 2029 e un ingaggio uguale a quello percepito a Firenze.