Calcio, i media brasiliani annunciano: Ancelotti junior allenerà il Botafogo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - In Brasile danno per chiuso l'accordo: Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Botafogo e già questa settimana potrebbe dirigere il suo primo allenamento. Figlio di Carlo di cui è stato assistente allenatore negli ultimi anni ed in queste settimane anche nella nazionale brasiliana, Davide ha 35 anni: per lui sarà la prima esperienza come capo allenatore. Prende il posto di Renato Paiva, che ha lasciato la panchina dopo l'eliminazione con il Palmeiras nel Mondiale per club.

Secondo O' Globo "le parti hanno raggiunto un accordo domenica e il 35enne italiano è atteso a Rio de Janeiro nei prossimi giorni. Dovrebbe iniziare a lavorare questa settimana ma difficilmente sarà in panchina contro il Vasco, sabato prossimo". (ANSA).