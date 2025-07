Edoardo Bove a Londra per seguire l'amico Cobolli, impegnato a Wimbledon

Edoardo Bove a Londra per Wimbledon. Il centrocampista è volato in Inghilterra per seguire l'amico tennista, Flavio Cobolli, impegnato nel prestigioso torneo. Cobolli, nato a Firenze ma cresciuto a Subiaco, poco fuori Roma, ha giocato per qualche anno come terzino destro, attirando le attenzioni della Roma. Alla fine, però, ha optato per il tennis, riuscendo a scalare la classifica ATP, dove al momento occupa la ventiquattresima posizione.

Dopo aver partecipato a Roland Garros, in questi giorni il classe 2002 sta giocando Wimbledon, dove è riuscito ad arrivare agli ottavi. Durante questo turno, che lo vede sfidare il croato Cilic, Cobolli ha uno spettatore d'eccezione: Bove, infatti, ha deciso di raggiungerlo in Inghilterra per supportarlo durante il torneo, e ha la possibilità di farlo da molto vicino, essendo seduto nell'angolo riservato agli accompagnatori del tennista toscano.