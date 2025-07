Calamai su Kean-Napoli: "Il problema è che Conte ama le prime punte alla Lukaku"

Luca Calamai nel suo editoriale per TMW ha analizzato la possibililità che Moise Kean vada al Napoli: "Il club partenopeo ha i soldi per chiudere questa operazione. In Italia è l’unico. Il problema Kean-Napoli dal mio punto di vista non è di natura economica. Riguarda invece le caratteristiche tecnico-tattiche del bomber e il suo carattere. Conte ama prime punte come Lukaku.

Centravanti che vengono incontro alla palla e che sanno aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Kean ha altre doti. Ama cercare la profondità, ama non avere compagni dentro il suo raggio d’azione. Insomma, è un finalizzatore puro. Poi, c’è l’aspetto caratteriale. Moise a Firenze è stato perfetto fuori dal campo. Ma ha avuto un tecnico (Palladino), che gli ha garantito la maglia da titolare (nella Fiorentina non c’era neppure una grigia riserva) e anche qualche suo ritardo agli allenamenti è stato accettato senza troppi dibattiti. Conte garantirebbe al Kean partenopeo attenzioni uguali?".