TMW, Fiorentina c'è l'accordo con Tzimas: la situazione

FirenzeViola.it

Stefanos Tzimas, attaccante del 2006 attualmente in prestito al Norimberga ma di proprietà del PAOK Salonicco, è il nuovo obiettivo di mercato. La trattativa, si legge, è calda ma non semplice, almeno per gennaio, da portare a dama. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, il Norimberga la scorsa estate ha acquistato il giocatore dal PAOK Salonicco in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro (più il 15% sulla futura rivendita).

Una cifra troppo alta per il club di Serie B tedesca, che difficilmente lo riscatterà nonostante la grande stagione che sta facendo. La Fiorentina è allora disposta a riscattarlo al posto del Norimberga e a riconoscere al club attualmente undicesimo in seconda divisione un indennizzo di 4-5 milioni di euro. Tradotto: l'offerta del club di Commisso per Tzimas è di 22-23 milioni di euro col PAOK che manterrebbe il 15% sulla futura rivendita. Già raggiunto, inoltre, l'accordo con il calciatore per un contratto valido per i prossimi cinque anni e mezzo.