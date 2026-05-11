Sportmediaset, Paratici nel mirino del Napoli: può lasciare la Fiorentina
Si moltiplicano le voci di club che corteggiano il neo ds della Fiorentina, Fabio Paratici. All'elenco si aggiunge il Napoli almeno da quanto scrive Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, sui suoi social. Il giornalista parla del valzer delle poltorne dei direttori sportivi e sostiene che Paratici possa già lasciare la Fiorentina, invitando a fare attenzione anche al Napoli, che dunque si unisce alle pretendenti: "L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante un contratto lungo. Occhio anche al Napoli".
Valzer direttori sportivi.— Orazio Accomando (@OAccomando91) May 11, 2026
Manna, Giuntoli, Tare, D’Amico, Massara, Sogliano, Paratici.
Manna, come anticipato, resta il desiderio numero uno per la Roma, ma Napoli non vorrebbe privarsene.
Giuntoli molto vicino all’Atalanta, anche se c’è l’apprezzamento di Club inglesi.…
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