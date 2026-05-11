Sportmediaset, Paratici nel mirino del Napoli: può lasciare la Fiorentina

Sportmediaset, Paratici nel mirino del Napoli: può lasciare la FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Si moltiplicano le voci di club che corteggiano il neo ds della Fiorentina, Fabio Paratici. All'elenco si aggiunge il Napoli almeno da quanto scrive Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, sui suoi social. Il giornalista parla del valzer delle poltorne dei direttori sportivi e sostiene che Paratici possa già lasciare la Fiorentina, invitando a fare attenzione anche al Napoli, che dunque si unisce alle pretendenti: "L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante un contratto lungo. Occhio anche al Napoli".