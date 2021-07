SKY, Viola su Nastasic: possibile un suo ritorno

La Fiorentina sembra interessata a riprendersi Matija Nastasic: il difensore serbo, che era già stato a Firenze a inizio carriera (stagione 2011-12) potrebbe tornare in viola nel corso dell'estate. Secondo quanto riportato da Skysport i viola hanno effettuato un sondaggio per il centrale classe '94 dello Schalke 04, il quale ha un accordo col club tedesco per liberarsi praticamente a parametro zero (o con un indennizzo comunque minimo); il club di Commisso potrebbe quindi decidere di riportare in Italia un talento che, dopo un'ottima stagione in viola, dopo il passaggio a vuoto al City e l'esperienza in chiaro-scuro in Germania, all'età di 27 anni è pronto per rilanciarsi.