La Nazione verso Fiorentina-Panathinaikos: "Una finale che vale il rilancio"

vedi letture

Per tutti quella di stasera è praticamente una finale anticipata. Una finale vera. Una porta da varcare e che la Fiorentina deve tenere aperta sulla corsa alla Conference che – di fatto – è diventata (e tornata, forzatamente) il vero obiettivo di questa matta stagione. Come analizza La Nazione stamani, si sarà da battere il Panathinaikos con due gol di scarto, per ribaltare il peso del 3-2 incassato la settimana scorsa ad Atene. Due gol che la Fiorentina dovrà piazzare nella porta dell’ex Dragowski, mettendo la firma su una prestazione che sia lontana dagli affanni e dal non-gioco su cui è inciampata troppe volte. Gol, buon gioco, prestazione e di conseguenza, risultato. E’ questa la...

catena vincente che la squadra di Palladino dovrà fa scorrere nella notte del Franchi. Questa sera la squadra viola ha l’obbligo di andare oltre. Di non soffermarsi su cosa non ha girato, ma di rimboccarsi le maniche e spingere al massimo nella direzione di una vittoria che vale tutto. Vale l’orgoglio, vale il rilancio della stagione, vale una tranquillità in cui Firenze si ritroverebbe a gestire il finale di stagione, anziché tensioni inevitabili.