GAZZETTA, Il sogno per la trequarti è Cherki del Lione

Nel consueto punto di mercato viola sulle pagine della Gazzetta dello Sport, spunta un nome in grado di accendere le fantasie del tifo fiorentino: "Alla Fiorentina piacerebbe anche il funambolico Cherki del Lione, ma per concorrenza e prezzo l’operazione appare più che in salita" si scrive sulla rosea, che specifica quindi quanto sia complicata un'operazione che avrebbe del clamoroso.

Rayan Cherki, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione, è una delle stelle del club, con 14 presenze e 3 gol in Ligue 1. E secondo SkyGermania, il francese potrebbe lasciare Lione per una cifra stimata di 22 milioni di euro. Come mai un prezzo così contenuto per un prospetto così promettente? Sembra che, al momento della firma del rinnovo contrattuale fino al 2026, lo scorso settembre, Cherki e la dirigenza lionese abbiano stretto un accordo verbale che gli consentirebbe di lasciare il club per questa cifra. Un prezzo di saldo (causato anche dalla disastrosa condizione finanziaria dell'Olympique Lione) per un talento classe 2003 che ha già brillato in Ligue1, Europa e con la Nazionale Under21 francese.