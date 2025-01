GAZZETTA, Ikonè: anche il Bologna sul francese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola aggiorna la situazione relativa a Jonathan Ikonè.

Sulle tracce dell'esterno francese, oltre al Torino, ci sarebbe anche il Bologna. Vista la partenza di Karlsson direzione Lecce, l'infortunio di Orsolini, le condizioni ancora non ottimali di Cambiaghi e la richiesta di tornare in Inghilterra da parte di Iling Junior, i felsinei sono alla ricerca di un'altra ala e il preferito di Vincenzo Italiano sarebbe proprio il classe 1998 della Fiorentina. I viola non hanno intenzione di accettare la proposta del Bologna di prendere Ikonè in prestito secco visto che i piani di Pradè sono quelli di monetizzare dalla partenza del francese. Oltre al francese il Bologna in quella zona di campo tiene vive anche le piste Almqvist (Parma) e Suslov (Verona).