CORR. FIO., Jovic si riscatta dopo gli errori in Coppa Italia

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione positiva di Luka Jovic che, come successo dopo Basilea, si riscatta dagli errori e si rifà in campionato segnando un gol importante contro la Roma (prima era accaduto contro il Torino). Mercoledì, a Roma, Jovic aveva fallito almeno due occasioni per il pareggio: prima di fronte ad Handanovic e poi accarezzando il palo di testa. Anche ieri ha fallito la prima possibilità, incartandosi davanti alla porta, ma dopo ha trovato il secondo gol consecutivo in campionato per la prima volta da quando è a Firenze. Il sesto in Serie A, esattamente come in Conference League, e il tredicesimo in generale contando anche quello in Coppa Italia. Una rete che gli ha permesso di spiccare nel grigiore generale di una sfida che si è accesa all’improvviso