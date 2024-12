COR.SPORT-STADIO, Natale al Franchi con Edo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio apre oggi in prima pagina legato alla Fiorentina è: "Natale con Edo". Al Franchi infatti tornerà Edoardo Bove stasera, per gustarsi la partita contro l'Udinese dalle tribune dello stadio dove sarà certamente accolto da grandi applausi. La squadra di Palladino dal canto suo vuole ripartire dopo lo stop di Bologna, anche perché le altre vanno sempre forte. L'ultimo appuntamento casalingo del 2024 può essere il messaggio da mandare alle concorrenti per rispondere all'appello dell'Europa che sta chiamando.