COR. SPORT, Prima offerta per Man: ecco la richiesta

La Fiorentina sta seguendo con attenzione la situazione di Dennis Man, ma la priorità resta Luiz Henrique. Lo ribadisce il Corriere dello Sport, che spiega: se non riusciranno a chiudere per il brasiliano, i viola cercheranno di ingaggiare l'esterno del Parma. L'entourage di Man ha mostrato disponibilità a trattare, ma chiede un aumento dell'ingaggio, attualmente di 1,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe offerto 12 milioni di euro, ma il Parma non lo lascerà partire per meno di 15 milioni (il prezzo di acquisto nel 2021).

Tra le alternative, ci sono Daniel Maldini, che potrebbe tornare d'attualità in estate, e Matias Soulé, il cui futuro è incerto dopo le parole di Claudio Ranieri. Inoltre, si sta valutando l'acquisto dell'attaccante del Torino, Antonio Sanabria, che potrebbe arrivare in uno scambio con Christian Kouame. Poi c'è la trattativa con il Monza per Pablo Marí, ben avviata, ma non ancora conclusa.

Questione Amir Richardson: la Fiorentina sta valutando la sua permanenza, dato lo scarso utilizzo finora. Il marocchino classe 2002 è stato acquistato dal Reims per circa 10 milioni di euro, ma non ha trovato continuità di gioco. Infine, Jonathan Ikoné non è attratto dai Chicago Fire e sta aspettando offerte più vantaggiose.