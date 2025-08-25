Mandragora dolceamaro: ancora un gol nel 2025, ma il rinnovo è ancora in stallo

Nel dolceamaro esordio della Fiorentina in campionato il trait d’union più evidente, tra il recente passato e il presente, si è palesato nel volto esultante di Rolando Mandragora, si legge sul Corriere Fiorentino. Il colpo di testa che aveva illuso i viola a metà ripresa porta però con sé un similare misto di piacere e contrarietà, visto il contesto di un rinnovo ancora in sospeso e di un’estate condizionata dal trauma contusivo al ginocchio rimediato a inizio ritiro. Da inizio luglio la questione Mandragora è diventata scomoda, persino spigolosa, ma se c’è un elemento che ha rappresentato una vera connessione tra una partita e l’altra in casa viola (nell’anno solare in corso) è proprio l’incisività del numero 8 gigliato.

Il 2025 del centrocampista classe 1997, rettangolo di gioco alla mano, ha al momento sembianze memorabili: con il sigillo di ieri Mandragora da gennaio in poi ha collezionato otto gol e cinque assist (cinque e tre nella sola Serie A), numeri più che ragguardevoli per un centrocampista. Intanto il rinnovo del giocatore è ormai in stallo da settimane. Mandragora ha il contratto in scadenza nel 2026, con un’opzione di rinnovo automatico (fino al 2027) qualora il classe 1997 riuscisse a collezionare 25 presenze da almeno 45 minuti — come quella di ieri — nella stagione 2025-26. Una situazione ancora da monitorare, con una settimana di trattative in essere e la possibilità di far slittare il tema a settembre inoltrato, sempre che gli ultimi giorni di mercato non modifichino lo stato dell’arte.