COR.SPORT, Arabi su ACF? Barone: "Non vendiamo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio vengono proposti oggi degli "spoiler" di quella che sarà la puntata di questa sera di Report - in onda sui Rai3 - dove nel corso di un servizio si evidenziano quei rumors che - per mesi - avrebbero avvicinato la Fiorentina al mondo arabo tramite Matteo Renzi, membro del board di Future Investment Initiative, fondazione saudita creata da re Salman. «Mi arriva un giorno un messaggio - le parole di Barone nel servizio - che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”». Parla ovviamente dell’Arabia Saudita, dove la Fiorentina contenderà a Napoli, Lazio e Inter il trofeo dal 21 al 25 gennaio. «Ma io non rispondo» conferma il dg. L’ex presidente del consiglio, anche lui interpellato dal giornalista Daniele Autieri, nega tutto: «Io ho proposto a Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa.

Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane». Eppure quel messaggio un peso ce l’ha. «La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo» è la versione di Barone.