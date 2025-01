COR.FIO., Viola su Cristante: ma se ne parlerà a fine mese

FirenzeViola.it

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino, dove si parla delle principali operazioni che stanno portando avanti gli uomini mercato viola. Che da tempo sono alla ricerca di un centrocampista, il cui identikit combacia con quello di un giocatore muscolare, fisico, con le preferenze della dirigenza che sono ricadute su Bryan Cristante. Come spiega però il quotidiano locale, l'affare per l'ex Atalanta è già stato procrastinato alla fine del mese, quando con la Roma si parlerà di un prestito mentre con il procuratore (lo stesso di Palladino) dovrà essere trovata la quadra per lo stipendio da circa 3 milioni.

L’idea legata a un piano B, rappresentato da Ndour del Psg ma in prestito al Besiktas, si è presto sgonfiata, anche perché nemmeno sulle cessioni si stanno concretizzando scenari realistici. Lo sa bene Biraghi per il quale non sono ancora arrivate offerte, ma pure Richardson. Il marocchino è il primo dei centrocampisti in attesa di notizie, un po’ come gli esterni offensivi.