COR.FIO., Dodo sempre più leader: è pronto per la fascia

Con un Biraghi sempre più ai margini dell'unidici titolare, tagliato da un Gosens in grande spolvero, uno dei principali candidati per ereditare la fascia di capitano è Dodo, ormai vero e proprio leader dello spogliatoio gigliato. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che sottolinea come l'adozione della difesa a quattro abbia riportato il brasiliano ad essere nuovamente quel pendolino infaticabile di cui Palladino sembra non poter fare a meno, nemmeno se la riserva si chiama Kayode ed è uno dei giovani più promettenti di tutto il panorama calcistico italiano.

Oltre a ciò Dodo ha sempre avuto un legame molto stretto con la società, ribadendo più volte la promessa fatta a Barone di non andare mai alla Juventus, motivo per il quale sembra perfetto per il ruolo da Capitan Futuro.