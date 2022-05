COR. FIO., Conference-Europa: 10 mln di scarto

Il Corriere Fiorentino si focalizza sui vantaggi di accedere all'Europa League: la prima sfida si giocherebbe l’8 settembre 2022, dopo le prime 4 giornate di campionato in programma ad agosto, mentre in caso di Conference sarebbe chiamata ad affrontare gli spareggi fissati per il 18 e 25 agosto. Quanto agli incassi: l’accesso ai gironi di Europa League garantirebbe circa 3,63 milioni, mentre con il passaggio della prima fase si arriverebbe fino a 7. Ma si potrebbe salire fino a 30 in caso di vittoria finale anche grazie a un paio di milioni in arrivo dal ranking Uefa dei viola negli ultimi 10 anni (fino alla scorsa stagione la Fiorentina era al cinquantacinquesimo posto) e altri 7 per il marketpool, ovvero i diritti tv relativi al paese di distribuzione. Dall’altra parte, la vincitrice della Conference si porta a casa 20 milioni totali.