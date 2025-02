Hellas-Fiorentina, giudice sportivo conferma squalifica di Bradaric e Gosens. Altri 4 giocatori out

Domenica prossima nella gara Verona-Fiorentina saranno assenti per squalifica il gialloblù Bradaric e il viola Gosens, ammoniti nelle precedenti gare. E' arrivata la conferma del giudice sportivo.

Squalificati, oltre Bradaric del Verona e Gosens della Fiorentina, anche Leoni (Parma) unico espulso durante la gara mentre Izzo (Monza), Rovella (Lazio) e Masina (Torino) tutti per somma di ammonizioni.

Ammende ai club La Lazio dovrà pagare ottomila euro "per avere suoi sostenitori intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per lancio di bottigliette di plastica", quattromila la Roma, tremila il Genoa e duemila il Bologna per lancio di fumogeni, petardi e oggetti vari. Il Como reduce dalla vittoria al Franchi, pagherà duemila euro "per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".