Harrison domani ufficiale: le cifre e la durata del contratto
Jack Harrison sta vivendo la sua prima giornata a Firenze, dopo l'arrivo nel primo pomeriggio e le visite di rito sia al Viola Park che in una clinica esterna. Domani come detto arriverà l'ufficialità e poi il ritorno in Inghilterra nel week end per le ultime trafile burocratiche che gli farà saltare bla trasferta di Bologna per poi tornare a disposizione ad inizio settimana.
Per quanto riguarda la formula, il giocatore arriva in prestito per sei mesi, in cui percepirà un ingaggio inferiore al milione. La Fiorentina a giugno deciderà poi se riscattare l'esterno (ha il diritto) e in caso affermativo il contratto si estenderà fino al 2029.
