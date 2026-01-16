FirenzeViola

Jack Harrison indisponibile per Bologna: ecco il motivo

Oggi alle 19:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte Alessandro Di Nardo

Per Jack Harrison è questione di ore perché diventi a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina con l'ufficialità che arriverà però domani. Ma per il debutto bisognerà aspettare almeno la partita con il Cagliari visto che Harrison non sarà a disposizione per la trasferta di Bologna. L'esterno inglese deve infatti tornare in Inghilterra per motivi burocratici legati al visto, ma da lunedì sarà a disposizione a tutti gli effetti e dunque convocabile con il Cagliari al Franchi la partita successiva.