Gudmundsson torna sui suoi livelli. "Un altro Gud, ma very Gud": le pagelle del n.10

Fioccano votoni per Albert Gudmundsson nelle pagelle della stampa sportiva all'indomani di Fiorentina-Panathinaikos, decisa anche da una sua rete. La Gazzetta dello Sport lo giudica dunque meritevole di un 7 in pagella: "Torna ai suoi livelli; dopo Napoli segna in coppa, più una palla deliziosa per Kean". Anche Tuttosport non si discosta dalla rosea e premia l'islandese con un 7: "Dopo il gol al Napoli e la convocazione in Nazionale dopo un anno, segna anche in Conference".

Stesso voto anche per FirenzeViola: "Comincia proponendosi con buona continuità e dopo il ventesimo trova il raddoppio con un tiro di sinistro deviato da Arao. Bello l’assist che manda in porta Kean prima della fine del primo tempo poi esce con i primi cambi di Palladino al termine di una prestazione più che convincente". Infine da 7 anche per il Corriere dello Sport-Stadio che commenta così la sua prestazione: " Un altro Gud, ma very Gud. Per intenzioni, determinazione, concretezza. Va a cercarsi il pallone al limite dell’area e il gol è d’autore seppur con l’aiutino involontario di Arao".

I voti di Gudmundsson:

FirenzeViola.it: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7