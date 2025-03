Dagli inviati Gudmundsson raggiante: "Sapevamo il valore di questo match. Che intesa con Kean"

Presente in sala stampa nel post-gara di Fiorentina-Juventus, il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha preso la parola per commentare il 3-0 ottenuto oggi sui bianconeri: "Abbiamo ottenuto una serie di vittorie molto importanti in questo periodo. Credo che in casa abbiamo un rendimento straordinario e dobbiamo proseguire su questa strada. Il mio stato fisico? Sto molto meglio, ma ancora non sono al 100%. Continuo a lavorare, con l’obiettivo di essere pronto quanto prima. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a fare prove come quella di oggi”.

Quali sono i vostri obiettivi?

“Fare bene sia in campionato che in Europa. Abbiamo ancora la Conference da portare avanti ma anche in Serie A dobbiamo recuperare alcune posizioni”.

Quanto le è mancato questo momento?

“Ogni giocatore sogna di essere sempre in campo… ma con gli infortuni che ho avuto non è facile avere continuità”.

Come mai avete avuto un calo fisico nelle sfide precedenti a queste?

“Non è possibile performare al top tutte le partite. Ma tutti i tifosi sanno che la sfida contro la Juventus è speciale, per la rivalità che c’è. Oggi abbiamo iniziato bene e tutti sogniamo di fare partite così ma non è facile”.

Lei e Kean siete la coppia più forte del campionato?

“Io e lui abbiamo un grande feeling dentro e fuori dal campo. Lui aiuta me e io aiuto lui”.