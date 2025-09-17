Gudmundsson punta il Como. Corriere dello Sport: "Aumenterà i carichi, sensazioni positive"
Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro di Alberto Gudmundsson e sul suo infortunio. Il calciatore, si legge, farà di tutto per essere disponibile al Franchi. Nonostante le ore di relax concesse dall'allenatore, ieri l'altro l'islandese ha svolto lavoro personalizzato in modo da velocizzare il processo di recupero. È già tornato in gruppo e nei prossimi giorni aumenterà i carichi. Con ogni probabilità sarà tra i convocati dell'impegno casalingo contro il Como. Le sensazioni sono positive.
A differenza della settimana scorsa, Pioli potrà lavorare anche con i ragazzi che erano impegnati con le rispettive nazionali. Su tutti Kean che si augura di poter tornare subito protagonista contro la squadra di Fabre gas. Tra i giocatori più attesi c'è anche Nicolussi Caviglia, che scalpita per timbrare l'esordio in maglia viola. Occhio pure a Fazzini dopo la buona prova da subentrato col Napoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati