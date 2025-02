Gudmundsson, ora o mai più: il tempo stringe. E il futuro è incerto

«E ancora non abbiamo praticamente avuto Gudmundsson». Oppure. «Se siamo lassù adesso, chissà cosa potremo fare quando tornerà anche lui». Quante volte negli ultimi mesi si è sentito dire qualcosa del genere? La Fiorentina volava e l’ex Genoa, pur avendo giocato pochissimo, aveva già lasciato il segno. Due rigori trasformati con freddezza contro la Lazio, il gol decisivo al Milan: il suo contributo è stato importante nell’inizio della striscia di otto vittorie consecutive, poi però...

Poi però scrive il Corriere Fiorentino, tutto si è complicato. Un infortunio contro il Lecce lo ha fermato nel momento in cui stava raggiungendo la forma migliore, costringendolo a uno stop di 40 giorni. Nel frattempo, anche la vicenda giudiziaria, seppur con un primo esito positivo, resta aperta. Inoltre, Palladino ha trovato nuovi equilibri e in Lucas Beltran un giocatore prezioso per sacrificio e intesa con Kean. In questo momento, Gudmundsson è solo una delle alternative offensive, non il punto di riferimento. A San Siro è entrato all’80’, dopo Folorunsho, Zaniolo e Fagioli. Tuttavia, proprio il buon possesso palla visto nel finale potrebbe segnare la sua rinascita.

Il tempo stringe: il suo prestito oneroso (8 milioni) prevede un diritto di riscatto da 17 più bonus, ma non un obbligo. Se vuole convincere la società a investire su di lui, deve dare di più. Magari già domenica contro il Como. Questo quanto riportato stamani sul Corriere Fiorentino.