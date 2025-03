Gudmundsson insieme a Beltran? La Gazzetta: "Difficile rinunciare all'islandese"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla possibile formazione della Fiorentina contro il Panathinaikos. Sulla presenza di Kean non ci sono dubbi perché è la presenza dell’attacco, inoltre dalle immagini trapelate ieri dal Viola Park dietro al centravanti piemontese c’era Albert Gudmundsson. Ma è ancora tutto aperto perché anche Beltran e Zaniolo scalpitano. Gud in Conference ha segnato fin qui una rete su rigore con il Lask. Difficile rinunciare a lui che è l’elemento di maggior talento.

Beltran, che è andato a segno all’andata coi greci, potrebbe posizionarsi perfino più arretrato per non perdere il suo equilibrio, ma allo stesso tempo neppure la qualità dell’islandese. Non è impossibile vederlo insieme.