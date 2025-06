Gudmundsson, il riscatto dipende anche dal nuovo allenatore, ma 17 milioni son troppi per i viola

In casa Fiorentina continua a tenere banco il caso Albert Gudmundsson, in bilico tra una permanenza e il ritorno al Genoa. Per riscattarlo dai rossoblù servono, in teoria 17 milioni. E il tempo stringe. Lo scrive il Corriere Fiorentino:si dovrà risolvere tutto entro il 18 giugno, termine finale per esercitare il diritto di riscatto. E molto dipenderà anche dall'allenatore, perché l’arrivo di un allenatore come Pioli però, potrebbe essere un ulteriore elemento importante per convincerlo a restare.

La Fiorentina si sta facendo tante domande riguardo al suo riscatto. Con una certezza: alle condizioni stabilite la scorsa estate (17 milioni per acquistarlo a titolo definitivo dopo i circa 6 sborsati per il prestito) i viola si tireranno indietro. Questa sì, una decisione già presa. E se è vero che c’è un’altra settimana di tempo per esercitare il diritto di riscatto (il termine scatta il 18) di certo quel punto di partenza non è quello ideale per arrivare ad un’intesa. Il Genoa infatti (col quale comunque non è stato ancora approfondito il discorso) non sembrerebbe tanto ben disposto a far sconti anche perché non mancano altri club pronti a farsi avanti. L’Atalanta, per dirne uno, ma non solo, sottolinea il Corriere.