Gudmundsson, il punto della situazione tra tempi di recupero e clausole

Continua la stagione sfortunata di Albert Gudmundsson. L'islandese, entrato al 55' contro il Como al posto di Cataldi, al 74' ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico che il giorno dopo si è scoperto essere una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Questo è l'ultimo dei tanti problemi che, da quando è arrivato a Firenze, stanno colpendo Albert Gudmundsson. L'ex Genoa salterà sicuramente le quattro gare rimaste prima della sosta contro Verona, Lecce, Napoli e Juventus, a rischio sono i match contro Atalanta e Milan, mentre potrebbe tornare in campo a metà aprile Contro Parma o Cagliari.

Come sottolinea l'edizione odierna del quotidiano La Nazione, Gudmundsson è arrivato dal Genoa con un problema al polpaccio facendo così il suo esordio in viola il 22 settembre. Doppietta contro la Lazio, gol contro il Milan poi a Lecce il problema al bicipite femorale. Rientrato, è costretto a fermarsi di nuovo, prima per un problema alla caviglia e poi per una tonsillite. Infine lunedì l'ultimo report medico con la frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Questi solo i problemi fisici. A cui va aggiunto il processo in Islanda per cattiva condotta sessuale con l'impugnazione dell'assoluzione da parte dell'accusa. Verdetto finale spostato a giugno. Cosa fare quindi con il riscatto dell'islandese? Come raccolto ieri dalla nostra redazione non è scattato l'obbligo (QUI la news completa) e la Fiorentina potrà scegliere se acquistare per 17 milioni più 3,5 di bonus l'ex Genoa o se pagare due milioni, in più ai sei già versati il prestito oneroso, e lasciare l'islandese libero di tornare in Liguria.