Gudmundsson, già scattati i bonus. Il Genoa incassa oltre 24 milioni

vedi letture

Come riporta l'ANSA, l'assemblea degli azionisti del Genoa ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2025 del club rossoblù. Che ha chiuso con perdite per 33,3 milioni di euro, dimezzando le perdite dell'esercizio precedente, e un debito di 129 milioni di euro in netto miglioramento rispetto ai 160 milioni dell'esercizio precedente.

Tra le operazioni che spiccano nel bilancio approvato, c'è la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina che ha portato nelle casse rossoblù oltre 24 milioni di euro tra prestito oneroso e premio di valorizzazione. Per la precisione 24.362.000.

Riepilogando: la Fiorentina lo scorso anno ha pagato 6 milioni di euro per il prestito oneroso, a giugno 13 milioni per la parte fissa, più 5-6 milioni di bonus facili che - stando al bilancio approvato dal Genoa - sono già scattati.