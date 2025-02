Gudmundsson deve cambiare marcia. Per il Corriere dello Sport, il riscatto non è scontato

Albert Gudmundsson deve cambiare marcia. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio, dove si ripercorre la parabola dell'islandese da quando è giunto a Firenze. Debilitato sicuramente a San Siro nell’Inter-2 dopo quattro giorni e l’ingresso mogio, troppo mogio, per il quarto d’ora finale recupero compreso ne è stato con evidenza il risultato, però la verità vera è che di Gud si sono perse le tracce dal 6 ottobre e dal gol decisivo segnato al Milan, prima delle otto vittorie di fila in campionato per la Fiorentina, e non bastano certo la rete su rigore (e sul 6-0) contro i modesti austriaci del Lask (12 dicembre) o la rete “sporca” per la deviazione di Vasquez contro il Genoa (2 febbraio) a spostare in avanti l’ultimo segnale di very Gud - scrive il quotidiano -.

Di questo passo, aggiunge il Corriere, la Fiorentina continuerà a nutrire dubbi anche sul riscatto del giocatore, fissato a 17 milioni di euro: quello è e sarà sempre nei pensieri di chi dovrà fare conti, valutazioni e trattative per una scelta a cui adesso è oggettivamente prematuro dare una direzione. È proprio la fotografia della stagione fin qui dell’attaccante classe 1997 a determinare la certezza della mancanza.