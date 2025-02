Gudmundsson da "record": quinto infortunio da quando è a Firenze

Non c'è pace per il numero dieci viola. Con l’ultimo problema fisico accusato domenica, Albert Gudmundsson è arrivato a cinque stop stagionali tra infortuni e indisponibilità dell’ultimo minuto. Lo scrive La Nazione. In totale, l’islandese ha saltato 15 delle 34 partite disputate finora dalla Fiorentina. E il dato non include gli spezzoni minimi, come l’uscita prematura a Lecce dopo pochi istanti o i soli 19 minuti giocati contro il Como prima di un nuovo infortunio. Una situazione, commenta il quotidiano locale, che esaspera Palladino, il quale non ha mai potuto contare stabilmente su quello che doveva essere il grande acquisto dell’estate.

La Fiorentina ha investito 8 milioni per il prestito oneroso e, salvo ripensamenti, dovrebbe versarne altri 17 al Genoa per il riscatto. Tuttavia, dal suo arrivo a Firenze, Gudmundsson ha già accumulato 84 giorni di stop, un periodo di assenza che non viveva dal 2019/20, quando un grave infortunio alla caviglia lo tenne fuori 155 giorni. Gli acciacchi di questa stagione sono stati molteplici: dal problema al polpaccio in estate all’ultima contusione all’osso sacro, passando per l’infortunio al bicipite femorale, un fastidio alla caviglia e una tonsillite. La pazienza della società sta finendo: tra sfortuna e fragilità fisica, Gudmundsson rischia di passare da investimento strategico a problema. Tanto che la Fiorentina potrebbe persino valutare di non riscattarlo, non essendoci alcun obbligo nel contratto.