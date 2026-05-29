Grosso-Viola, biennale da 1,2 mln l'anno. Tuttosport: "Da Laurienté a Thorstvedt, primi nomi"

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Non ci sono dubbi sul fatto che sarà Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina, tanto che per Tuttosport il tecnico del Sassuolo sta per firmare due anni di contratto col club viola. Per l'esattezza, il quotidiano torinese parla di biennale con opzione da 1,2 milioni a stagione, qualche giorno fa lo stesso tecnico ha espresso al Sassuolo l'intenzione di cambiare e interrompere il contratto ancora in essere fino al 2027. Raggiunto l'accordo con il club emiliano arriverà a breve la fumata bianca per lo sbarco in riva all'Arno, ben prima del viaggio negli Stati Uniti (previsto l'8 giugno) di Paratici e del dg Alessandro Ferrari per il vertice con la famiglia Commisso.

Contestualmente, la testata piemontese si avventura nel mercato che potrebbe svilupparsi tra viola e neroverdi visto il probabile avvicinamento di Grosso a Firenze. Il primo nome menzionato è quello dell’esterno offensivo Armand Laurienté (considerando che Albert Gudmundsson è dato in uscita e Manor Solomon difficilmente sarà riscattato per 10 milioni dal Tottemham) e il centrocampista Kristian Thorstvedt, seguito pure passato dal club viola. Che intanto, come già trapelato, non eserciterà l’opzione in scadenza domani per il rinnovo di Vanoli. Il tecnico, in attesa di comunicazioni ufficiali, ci ha sperato, ma ormai ha capito di dover iniziare a guardarsi attorno.