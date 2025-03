Gosens ha incantato tutti, Fagioli si è già ritrovato: Firenze e la Fiorentina non hanno dubbi

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha tracciato il punto sugli otto giocatori attualmente in prestito alla Fiorentina, dando uno sguardo alla possibilità del loro riscatto. Tra tutti questi, i più sicuri della permanenza in viola sono Nicolò Fagioli e Robin Gosens, su cui la società non nutre alcun tipo di dubbio. Per l'ex Juve dipenderebbe dall'accesso in Euroра (Conference compresa), ma l'intenzione dei dirigenti è quella di accaparrarselo a prescindere dalla cifra fissata di 13.5 (più 2.5 di bonus eventuali). Per il tedesco invece l'acquisizione a titolo definitivo diventa obbligo al raggiungimento del 60% di presenze (da almeno 45') in base alle gare stagionali della Fiorentina.

Il traguardo è vicino ma il numero definitivo sarà chiarito dal percorso in Conference con eventuali semifinali e finale. Ora sono certe 51 partite e possono diventare 54, però nella sostanza cambia poco, e serviranno comunque 31-32 presenze del tedesco che è già a 26.