Vanoli dopo Genoa-Fiorentina: "Oggi un passettino: dobbiamo ritrovare fluidità e positività"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato nel post partita a Dazn. Queste le sue parole: "Fare mezzo allenamento e oggi scendere in campo non è facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Siamo stati compatti, e abbiamo avuto la consapevolezza di dove siamo e dove eravamo e anche con chi giocavamo. Dobbiamo ritrovare fluidità e positività per evitare gli errori che abbiamo fatto nei gol subiti.

La Fiorentina prende tanti gol da palla inattiva… "E' una statistica che ho visto anche io. Sulle palle da fermo ci siamo messi a uomo, invece che a zona. Sulla linea non siamo riusciti ancora a lavorare. Io cercavo questa prestazione da loro, in coppa è stata buttata via una gara al 90esimo. Bravissimi i ragazzi che sono entrati, ottimo spirito".

Si è visto qualcosa di diverso oggi… "A volte la cosa che fa più paura è ritrovare la consapevolezza di dove sei. Io gli voglio far capire questo. So che i nostri tifosi sono delusi. Oggi un passettino lo abbiamo fatto, abbiamo tanti problemi.

Cambio modulo? "Dobbiamo fare prima di tutto le cose semplici. Poi si può pensare di cambiare qualcosa. Perché quelle caratteristiche ce le abbiamo. Abbiamo la fortuna ora di avere la sosta, dopo ci aspetta un altro mese difficile".