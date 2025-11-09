Genoa-Fiorentina 1-0, gol di Ostigard ma che dormita della difesa viola
La Fiorentina dopo 15 minuti di gioco si trova già sotto a Marassi contro il Genoa. La squadra del neo tecnico Paolo Vanoli si è fatta soprendere da su palla inattiva. Traversone di Aron Martin dalla lunga distanza e difesa della Fiorentina che resta alta e si perde l'inserimento da dietro di Ostigard, bravo a battere De Gea.
