Genoa-Fiorentina 2-2, Piccoli non basta: pareggio all'esordio per Vanoli

Si è conclusa con un pareggio per 2-2 la prima partita di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. I viola, in un match ricco di episodi contro il Genoa, hanno saputo reagire alle difficoltà della partita, ma nel momento in cui sono passati in vantaggio non hanno saputo mantenere il risultato per più di 3 minuti. Dopo infatti un primo tempo chiusosi sull'1-1, con il gol su rigore di Gudmundsson che aveva risposto alla rete del vantaggio di Ostigard, la ripresa è iniziata con un rigore parato da De Gea a Lorenzo Colombo che ha dato lo slancio ai viola per il momentaneo 1-2 di Piccoli.

Come già detto però il vantaggio è durato pochissimo dato che Colombo ha risposto subito in mischia ristabilendo un pareggio che è stato di fatto poi il risultato finale. La Fiorentina sale così a quota 5 punti e rimane ultima in classifica rimandando l'appuntamento con la vittoria in Serie A.