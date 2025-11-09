Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina rimane ultima, Bologna a -1 dalla vetta

vedi letture

Terminate le due partite delle ore 15:00 e il Napoli, sconfitto a Bologna, non riesce a contro-sorpassare il Milan in cima alla classifica, limitandosi a raggiungerlo a quota 22 punti. In caso di vittoria di entrambe, le nuove capoliste del campionato possono diventare ora Inter e Roma. Scala posizioni invece proprio il Bologna, che si porta al pari di nerazzurri e giallorossi a 21 punti, a -1 dalle due capolista attuali.

Nell'altra partita, lo scontro salvezza tra Genoa e Fiorentina, viene fuori un pareggio che non permette ai viola di lasciare l'ultimo posto della graduatoria. Scala invece terzultimo in solitaria il Grifone. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:

Milan 22 punti (11 partite giocate)

Napoli 22 (11)

Inter 21 (10)

Roma 21 (10)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (10)

Udinese 15 (10)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)