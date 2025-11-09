Genoa-Fiorentina 2-2, Colombo approfitta dell'ennesima disattenzione viola

È durato circa 3 minuti il vantaggio della Fiorentina firmato da Roberto Piccoli. La squadra di Vanoli infatti è stata immediatamente raggiunta dal Genoa che ha segnato il gol del 2-2 con Lorenzo Colombo. De Gea, sin qui eroe di giornata, sbaglia un'uscita, la palla resta nell'area di rigore della Fiorentina e dopo un batti e ribatti arriva sui piedi di Colombo che da terra, con il sinistro, batte un De Gea rimasto inspiegabilmente fuori dai pali.