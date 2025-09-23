Braida sulla Fiorentina: "È in ritardo ma recupererà, la squadra è buonissima"
Ariedo Braida, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a TMW e tra i vari temi ha toccato anche quello legato al momento della Fiorentina di Stefano Pioli, ancora a secco di vittorie in questo campionato e reduce dalla sconfitta di domenica contro il Como. Queste le parole di Braida sull'argomento: "Siamo all'inizio, a volte fai un filotto di 3 vittorie e ti rimetti in quota. Nessuno si aspettava una partenza così, ma a volte ci sono insidie anche dove pensi non ce ne siano. E' un po' in ritardo ma penso che recupererà perché ha una buonissima squadra".
