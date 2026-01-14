Dagli inviati Giaccherini: "Con Paratici a Firenze c'è un'aria diversa. Mercato viola importante"

vedi letture

Emanuele Giaccherini, ex giocatore ed attuale seconda voce oltre che opinionista di Dazn, è presente a Firenze per Pitti Uomo. Intercettato dai nostri inviati, ha parlato così della Serie A in generale e del momento della Fiorentina: "È un campionato equilibrato con due/tre squadre che sono sopra tutte. Ci stanno fornendo un bel divertimento perché non è scontato capire chi possa vincere da qui alla fine. Ad inizio anno pensavo che la Fiorentina potesse lottare per altri obbiettivi ma ad oggi la situazione è questa, ho commentato l'ultima gara contro il Milan e si è rivista la vera Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. Se quello sarà lo spirito non avrà problemi a salvarsi".

Partita contro il Bologna?: "La squadra di Italiano ultimamente sta facendo fatica, è il miglior momento per affrontarla. Sarà un derby, una gara combattuta e tattica in cui ci sarà equilibrio e in cui le punte saranno determinanti. Kean e Gudmundsson li sto vedendo bene e in forma, possono essere quelli decisivi".

Cosa ne pensa del probabile arrivo Harrison?: "Non l'ho visto molto giocare è un brevilineo con qualità nell'uno contro uno, può far comodo perché nel calcio di oggi giocatori così ce ne sono sempre meno. Io penso che la Fiorentina stia facendo un mercato importante. Solomon e soprattutto Brescianini, che conosco molto bene, sono giocatori che possono alzare il livello della squadra. Con l'arrivo poi di Paratici l'aria che si respira è un'aria diversa dentro la società e dentro lo spogliatoio".