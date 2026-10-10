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Genoa-Fiorentina 2-0: segna Gnonto, ma Maresca annulla per fuorigioco

Genoa-Fiorentina 2-0: segna Gnonto, ma Maresca annulla per fuorigiocoFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:24Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al 20' la Fiorentina dimezza lo svantaggio, ma solo per qualche secondo: azione confusionaria in area genoana, il pallone sbuca sul secondo palo dove Gnonto di prima buca Bijlow per il 2-1, ma l'arbitro Maresca alza subito la mano per chiamare il fuorigioco; dopo un minuto di consulto col Var il direttore di gara conferma la decisione di campo (fuorigioco millmietrico di Valdepenas a inizio azione), si rimane sul 2-0 per il Genoa.