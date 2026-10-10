Vanoli: "Ogni partita ci dà indicazioni. Essere qua è un segnale incredibile"
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Prima di Genoa-Fiorentina, sui canali Dazn, ha parlato il tecnico viola Paolo Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match delle ore 15: "Se dobbiamo guardare un processo di crescita, ogni partita ci deve dare indicazioni. Ho la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche dei giocatori e poi c'è l'interpretazione all'interno del campo".
Iniziò proprio qua sulla panchina viola. Oggi di nuovo qua, che ne pensa?
"È un segnale incredibile, nel percorso mio calcistico ho vissuto tanti begli episodi e uno di quelli è stato anche quello".
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