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Genoa-Fiorentina 2-0: altra buca difensiva viola, segna Messias

Genoa-Fiorentina 2-0: altra buca difensiva viola, segna MessiasFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:21Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Arriva il 2-0 del Genoa, con una Fiorentina scollegatissima in questi primi 20': al 15' Osmajic mette dalla destra un cross all'apparenza velleitario, Ranieri buca l'intervento e Messias da pochi passi dall'area piccola spinge dentro. Delirio a Marassi, profondo rosso per i viola, anche stavolta presi in castagna e messi malissimo dietro (al di là dell'evidente errore di Ranieri).