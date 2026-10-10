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Genoa-Fiorentina 1-0: Osmajic punisce De Gea al 7'

Genoa-Fiorentina 1-0: Osmajic punisce De Gea al 7'FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:10Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Inizio in salita per la Fiorentina al Marassi: El Sharaawi si libera dal limite ed esplode un destro a giro, De Gea respinge come può ma direziona il pallone sui piedi di Ellertsson, che cicca il tiro, la svirgolata dell'islandese finisce comunque sui piedi di Milutin Osmajic che col piattone da pochi passi mette sotto la traversa il pallone dell'1-0 Genoa, secondo gol in A per l'attaccante Montenegrino e viola costretti a inseguire.