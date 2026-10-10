Gnonto carico verso il Genoa: "Oggi la mia occasione. Vanoli ci dà energia"
FirenzeViola.it
Wilfried Gnonto, attaccante della Fiorentina, ha parlato in diretta su Dazn e ha commentato così l'avvicinamento alla sfida al Genoa: "Il mio compito è essere sempre pronto, dall'inizio o a gara in corso. Oggi è la mia occasione e non sento questo peso".
Come va con Vanoli?
"Benissimo, ci ha dato una bella energia e penso si sia visto anche in campo".
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaLa Fiorentina cade a Marassi: 2-1 per il Genoa e viola sempre più in basso in classifica
Le più lette
2 Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Beto davanti, Oulai e Fagioli in mezzo, Gnonto a sinistra
3 Senza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
Copertina
FirenzeViolaGenoa-Fiorentina 2-1, le pagelle: Fagioli e Oulai non in giornata, Ranieri il peggiore, Mastantuono non incide
FirenzeViolaLa Fiorentina cade a Marassi: 2-1 per il Genoa e viola sempre più in basso in classifica
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
Luca CalamaiNdour capitan futuro, Pellegrino ha cancellato Kean. Senza coppa ciao Mastantuono. Atta meglio di Gonçalves
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com