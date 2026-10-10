Gnonto carico verso il Genoa: "Oggi la mia occasione. Vanoli ci dà energia"

Wilfried Gnonto, attaccante della Fiorentina, ha parlato in diretta su Dazn e ha commentato così l'avvicinamento alla sfida al Genoa: "Il mio compito è essere sempre pronto, dall'inizio o a gara in corso. Oggi è la mia occasione e non sento questo peso".

Come va con Vanoli?

"Benissimo, ci ha dato una bella energia e penso si sia visto anche in campo".