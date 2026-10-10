Genoa-Fiorentina 2-0 al 45': viola irriconoscibili, difesa in tilt
Un primo tempo pessimo per la Fiorentina, sotto 2-0 al 45' contro il Genoa a Marassi. Una squadra viola deconcentrata, troppo molle e incapace di reggere il confronto con un avversario entrato in campo con il coltello tra i denti, determinato a reagire dopo un avvio di stagione complicato.
Il Genoa sblocca il risultato al 7': De Gea respinge il destro a giro di El Shaarawy, Ellertsson manca la conclusione ma il pallone finisce sui piedi di Osmajic, che da pochi passi firma l'1-0. Al 15' arriva il raddoppio: cross dalla destra dello stesso Osmajic, Ranieri sbaglia l'intervento e Junior Messias, indisturbato a pochi passi dalla porta, spinge in rete il 2-0. Una Fiorentina completamente scollegata, soprattutto in fase difensiva, paga a caro prezzo le proprie disattenzioni.
Al 20' i viola trovano anche il gol con Gnonto, bravo a battere Bijlow sul secondo palo, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico di Valdepenas a inizio azione, confermato dopo il controllo Var. Soltanto nel finale la squadra di Vanoli dà qualche segnale di risveglio, con Mastantuono che impegna Bijlow in una parata plastica. Troppo poco, però, per cancellare 45 minuti largamente insufficienti: all'intervallo il Genoa conduce 2-0.
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