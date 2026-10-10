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Genoa-Fiorentina 2-1: autogol di Vasquez, i viola accorciano al 71'
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La Fiorentina è viva, più o meno. Nonostante un inizio ripresa comunque difficile, i viola dimezzano lo svantaggio grazie alla complicità del Genoa: cross basso dalla destra di Alex Jimenez, intervento sfortunato in chiusura di Vasquez che batte il suo portiere per un autogol che vale l'1-2. Genoa ancora in vantaggio, ma adesso ci sono venti minuti più recupero per recuperare.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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