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Genoa-Fiorentina 2-1: autogol di Vasquez, i viola accorciano al 71'

Genoa-Fiorentina 2-1: autogol di Vasquez, i viola accorciano al 71'FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:34Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina è viva, più o meno. Nonostante un inizio ripresa comunque difficile, i viola dimezzano lo svantaggio grazie alla complicità del Genoa: cross basso dalla destra di Alex Jimenez, intervento sfortunato in chiusura di Vasquez che batte il suo portiere per un autogol che vale l'1-2. Genoa ancora in vantaggio, ma adesso ci sono venti minuti più recupero per recuperare.