GAZZETTA, Kouamé: "Sogno il primo gol viola"

L'attaccante viola Christian Kouamé si è concesso a La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina: "Sogno il primo gol al Franchi e la Champions con la Fiorentina", il titolo. L'ivoriano è quasi pronto per tornare a disposizione della squadra, dopo l'infortunio: "Commisso mi ha ricordato la rete che feci al Ferraris con il Genoa proprio ai viola... Auguro ai rossoblù di salvarsi, mi spiace quest'anno non avere potuto dare il mio contributo. Il mio passato? Potevo andare all'Inter, ma il Prato già aveva dato la sua parola al Cittadella. Oggi mi sembra di sognare pensando che presto mi allenerò con un fenomeno come Ribery. Chiesa? E' giovane, ma già un campione: straripante la sua forza. Che bello giocare con lui".